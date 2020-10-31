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№ 120 от 30 октября 2020

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Скончался сыгравший Джеймса Бонда сэр Шон Коннери 

Общество1 583

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Британский актер сэр Томас Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда, скончался сегодня на 91-м году жизни. Об этом сообщает «Би-би-си». 

Коннери родился в Эдинбурге в семье уборщицы и рабочего. Сам он в юности работал молочником, а в 1951 году устроился в Эдинбургский королевский театр. Семь лет спустя вышел первый фильм с Коннери в главной роли, он назывался «Другое время, другое место».

Уже в 1962 году вышел первый фильм с Коннери в роли секретного агента Джейса Бонда — «Доктор Ноу». За ним последовали «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния» и «Живешь только дважды» (1967 г.). Позже он снялся еще в двух фильмах об агенте 007 — «Бриллианты навсегда» и «Никогда не говори "никогда"».

Дополняется

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