Сегежский комбинат подал в суд на карельских блогеров из-за публикации о мертвых птицах и пожелтевшем снеге

Сегежский целлюлозно-бумажного комбинат подал в Арбитражный суд Карелии иск о защите деловой репутации из-за публикаций об экологической обстановке прошлой осенью, когда в городе пожелтел снег, а с неба начали падать мертвые птицы. Как стало известно корреспонденту «Новой газеты», ответчиками в суде выступают экоактивистка Наталья Пастушенко из Сегежи и журналистка Татьяна Смирнова, автор паблика «Отражение. Карелия» во «ВКонтакте».

Представители комбината считают не соответствующими действительности пять фраз из текста Натальи Пастушенко «Двойной удар по Сегеже», который был опубликован в группе «Отражение. Карелия», требуют удалить статью из паблика и написать опровержение, сообщил «Новой» представитель истца Артем Малахов.

На заседании 30 октября судья назначила лингвистическую экспертизу спорных фраз из текста Пастушенко по ходатайству представителя комбината. Экспертную оценку даст доктор филологических наук с более чем 20-летним стажем Галина Щербань из Москвы.

Представитель ответчика юрист Елена Пальцева считает, что истец ведет себя в суде пассивно, а с карельскими блогерами у комбината личные счеты.

«Не знаю, в чем смысл этого суда и почему объектами были выбраны именно блогеры, а не СМИ или более крупные издания, которые жестче писали, у которых читательская аудитория шире. Такое ощущение, что у них какой-то личный интерес к этим двум ответчикам», — рассказала юрист.

Сегежа — моногород в Карелии, в 268 километрах на север от Петрозаводска. Здесь и расположен целлюлозно-бумажный комбинат, принадлежащий компании Segezha Group. Градообразующее редприятие построили в 1939 году.

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Из-за выбросов комбината в городе время от времени стоит неприятный запах сероводорода, к которому местные жители давно привыкли. Но утром 13 ноября 2019 года в Сегеже пожелтел снег, в соцсетях появилась информация о мертвых птицах на улицах города. Экоактивисты связали эти катаклизмы с выбросами на комбинате.

Месяц спустя Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора выявило превышение допустимых концентраций сероводорода, сажи и оксида углерода в выбросах. Кроме того, в сточных водах комбината был превышен уровень фосфатионов, сульфатов, нефтепродуктов, железа, фенолов, меди и марганца. Пресс-служба предприятия сообщила, что владелец комбината Segezha Group выделит более 800 миллионов рублей на модернизацию очистного оборудования.