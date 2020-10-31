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№ 120 от 30 октября 2020

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В Подмосковье со 2 ноября вводят режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан 

Общество391

391
 

С понедельника в Подмосковье будет действовать режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьевым, опубликовано на портале регионального правительства. 

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем это обязательно», — пояснил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». 

Глава региона пообещал, что пенсионеры смогут выходить на улицу для прогулок, походов в магазин и поликлинику. «Карту мы не блокируем», — отметил он. Как следует из текста постановления, режим обязательной самоизоляции будет действовать до 15 ноября. 

За последние сутки в Московской области коронавирусом заразились еще 535 человек. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 выявили у 86 821 жителя региона, из них 1 608 пациентов скончались.

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Теги:
sn, пандемия, коронавирус
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