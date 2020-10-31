В Подмосковье со 2 ноября вводят режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан 

С понедельника в Подмосковье будет действовать режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьевым, опубликовано на портале регионального правительства.

«Самая сложная ситуация на койках — это 65+. Дело в том, что этот возраст болеет тяжелее и дольше, поэтому у нас была рекомендательная мера по нахождению дома, а с понедельника мы введем это обязательно», — пояснил Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона пообещал, что пенсионеры смогут выходить на улицу для прогулок, походов в магазин и поликлинику. «Карту мы не блокируем», — отметил он. Как следует из текста постановления, режим обязательной самоизоляции будет действовать до 15 ноября.

За последние сутки в Московской области коронавирусом заразились еще 535 человек. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 выявили у 86 821 жителя региона, из них 1 608 пациентов скончались.