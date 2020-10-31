В России вновь выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 18 140 жителей России. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

За последний день инфекция унесла еще 334 жизни. В Москве за сутки скончались 55 человек, в северной столице — 42. Общее число умерших с начала распространения в стране COVID-19 приблизилось к 28 тысячам.

В Москве COVID-19 выявили еще у 4952 человек: всего в столице с марта зафиксировано более 424 тысяч случаев, в Санкт-Петербурге — у 854, в Подмосковье — у 535. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,6 миллиона человек.

Число случаев заражения COVID-19 во всем мире с начала пандемии превысило 45 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место в мире по числу зафиксированных случаев. На первом месте находятся США (9 млн), на втором — Индия (8 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн).