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№ 120 от 30 октября 2020

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В России вновь выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Общество427

427
 

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 18 140 жителей России. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. 

За последний день инфекция унесла еще 334 жизни. В Москве за сутки скончались 55 человек, в северной столице — 42. Общее число умерших с начала распространения в стране COVID-19 приблизилось к 28 тысячам.

В Москве COVID-19 выявили еще у 4952 человек: всего в столице с марта зафиксировано более 424 тысяч случаев, в Санкт-Петербурге — у 854, в Подмосковье — у 535. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,6 миллиона человек.

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Число случаев заражения COVID-19 во всем мире с начала пандемии превысило 45 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место в мире по числу зафиксированных случаев. На первом месте находятся США (9 млн), на втором — Индия (8 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн).

Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия

В больнице Челябинска произошел взрыв кислородной будки, начался пожар

Общество1 087

Иван Жилинспецкор

1 087
 

В Челябинске в поликлинике городской больницы № 2 произошел взрыв кислородной будки, начался пожар. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

«Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов», — уточнили представители минздрава. 

Как сообщает издание 74.ru, сейчас десяток пожарных машин дежурят у медучреждения, пациентов — около 150 человек — эвакуируют. В здании больницы и домах неподалеку выбиты стекла. 

 

Теги:
sn, челябинск, больница, взрыв
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