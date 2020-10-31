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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
В России вновь выявили более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 18 140 жителей России. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
За последний день инфекция унесла еще 334 жизни. В Москве за сутки скончались 55 человек, в северной столице — 42. Общее число умерших с начала распространения в стране COVID-19 приблизилось к 28 тысячам.
В Москве COVID-19 выявили еще у 4952 человек: всего в столице с марта зафиксировано более 424 тысяч случаев, в Санкт-Петербурге — у 854, в Подмосковье — у 535. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,6 миллиона человек.
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Число случаев заражения COVID-19 во всем мире с начала пандемии превысило 45 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия занимает четвертое место в мире по числу зафиксированных случаев. На первом месте находятся США (9 млн), на втором — Индия (8 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн).
Теги:sn, россия, коронавирус, пандемия
В больнице Челябинска произошел взрыв кислородной будки, начался пожар
Иван Жилинспецкор
В Челябинске в поликлинике городской больницы № 2 произошел взрыв кислородной будки, начался пожар. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
«Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов», — уточнили представители минздрава.
Как сообщает издание 74.ru, сейчас десяток пожарных машин дежурят у медучреждения, пациентов — около 150 человек — эвакуируют. В здании больницы и домах неподалеку выбиты стекла.