В больнице Челябинска произошел взрыв кислородной будки, начался пожар

В Челябинске в поликлинике городской больницы № 2 произошел взрыв кислородной будки, начался пожар. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

«Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов», — уточнили представители минздрава.

обновление 11:51 В результате временного отключения кислорода из-за взрыва будки в больнице два пациента отделения для больных коронавирусом скончались. Об этом Znak.com сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Прокуратура начала проверку.

Как сообщает издание 74.ru, сейчас десяток пожарных машин дежурят у медучреждения, пациентов — около 150 человек — эвакуируют. В здании больницы и домах неподалеку выбиты стекла.