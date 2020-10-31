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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
В больнице Челябинска произошел взрыв кислородной будки, начался пожар
Иван Жилинспецкор
В Челябинске в поликлинике городской больницы № 2 произошел взрыв кислородной будки, начался пожар. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
«Взорвалась отдельно стоящая кислородная станция в горбольнице №2. Пострадавших и погибших нет. Прием новых пациентов не ведется. Пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке, получают ее с помощью баллонов», — уточнили представители минздрава.
обновление
11:51 В результате временного отключения кислорода из-за взрыва будки в больнице два пациента отделения для больных коронавирусом скончались. Об этом Znak.com сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин. Прокуратура начала проверку.
Как сообщает издание 74.ru, сейчас десяток пожарных машин дежурят у медучреждения, пациентов — около 150 человек — эвакуируют. В здании больницы и домах неподалеку выбиты стекла.