Правительство Воронежской области планирует потратить полмиллиона рублей на TikTok

Управление делами Воронежской области объявило тендер на освещение деятельности правительства региона и губернатора Александра Гусева в социальных сетях. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 587 тысяч рублей. Полмиллиона из этой суммы будет потрачено на производство и размещение видеороликов в популярном сервисе TikTok.

Согласно техзаданию, воронежские чиновники хотят разместить около двадцати видео в аккаунтах популярных блогеров, чья аудитория в TikTok должна составлять не менее 10 тысяч подписчиков. Кроме того, для каждого ролика должна быть проведена таргетированная рекламная кампания.

«Перед размещением каждого ролика Исполнитель предоставляет список из не менее трех популярных блогеров с аудиторией не менее 10 тысячи подписчиков с социальной сети TikTok. Управление выбирает одного блогера, а ролик длительностью не более 60 секунд должен быть размещен в течение одного часа в аккаунте выбранного блогера», — сказано в техзадании госзакупки.

Также почти полмиллиона рублей правительство области собирается потратить на «подготовку и размещение постов» в некоем телеграм-канале «с воронежскими подписчиками». Вместе с этим более 150 тысяч рублей будет вложено в распространение контента в Instagram и Facebook.

Информация по данному госконтракту была размещена вечером 28 октября, а окончание приема заявок по нему должно состояться 20 ноября. Стоит отметить, что до этого, 22 октября, администрация Воронежской области объявила закупку на публикацию постов в «федеральных телеграм-каналах». Начальная цена контракта составила 789 тысяч рублей.

А несколькими месяцами ранее областное правительство опубликовало информацию о госзакупке в 5,3 млн рублей на размещение видеороликов в Youtube. В начале октября был подписан договор с единственным участником того аукциона — ООО «Воронежский городской портал — 36он.ру». Как сообщает портал «Блокнот Воронеж», согласно тому контракту, организация обязана разместить пять «социально-ориентированных видеороликов на видеохостинге Youtube» и обеспечить 2 млн просмотров. Также работники «36он.ру» обязаны разметить порядка 200 пиар-материалов в региональных сетевых изданиях и на страницах популярных блогеров на общую сумму под 2,5 млн рублей.

Павел Хаустов