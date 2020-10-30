Бельгия ввела наиболее жесткий в ЕС карантин и начала направлять пациентов на лечение в ФРГ из-за нехватки больничных коек

Бельгия со второго ноября вводит строгие карантинные меры на фоне второй волны коронавирусной инфекции, сообщает издание Brussels Times.

Премьер страны Александр Де Кро решился на жесткие ограничения из-за нехватки мест в больницах и растущего уровеня заболеваемости. Теперь бельгийцам запрещено принимать дома больше одного гостя из ближайшего круга (исключение — одинокие люди, им можно пригласить к себе двоих друзей). На открытом воздухе можно собираться в компаниях не более четырех человек при условии соблюдения социальной дистанции и наличия масок. По ночам в регионах страны также действует комендантский час.

«Страна находится в состоянии санитарной катастрофы. Как вы могли заметить в минувшие дни, давление огромное.

Сейчас выбор лишь один — вместе всеми силами поддержать систему здравоохранения.

Необходимо ограничить физический контакт по максимуму», — сказал Де Кро, назвав карантин «последним шансом».

Жесткие меры будут действовать до 13 декабря, однако их могут пересмотреть уже 1 декабря.

Экономика страны остановится в следующих секторах:

Непродовольственные магазины будут закрыты. Доставка и самовывоз продолжат работу;

Работники не жизенно важных сфер, в которых необходим прямой контакт с человеком, должны прекратить деятельность (парикмахеры, салоны красоты и тд);

Удаленная работа на всех предприятиях обязательна. В крайнем случае работодателям необходимо установить масочных режим и гарантировать соблюдение дистанции между работниками;

К уже закрытым барам и ресторанам теперь присоединяется сфера гостеприимства. Все отели прекратят работу в ноябре;

Каникулы в школах продлены до 15 ноября, а вся сфера высшего образования переходит на дистанционное обучение до конца года.

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Глава местного минздрава Франк Ванденбруке также договорился с германским коллегой Йенсом Шпаном о транспортировке больных COVID-19 из Бельгии в ФРГ. Сейчас на лечение в сопредельные с Бельгией земли Германии уже направлены как минимум два пациента. Это первый подобный случай в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже объявила о выделении 220 млн евро на транспортировку больных между государствами содружества в случае чрезвычайной ситуации.

В четверг Бельгия обновила максимум по госпитализациям с COVID-19 — тогда в больницы страны поступили 5924 новых пациента за сутки, что на 200 больше, чем в пиковые периоды первой волны.