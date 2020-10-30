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№ 120 от 30 октября 2020

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Суд в Беларуси оштрафовал 75-летнюю пенсионерку за демонстрацию бело-красно-белой пастилы

Общество1

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75-летняя кандидат сельскохозяйственных наук из белорусского Жодино Ираида Миско получила штраф в размере 20 базовых величин (ок. 16000 российских рублей) за демонстрацию пастилы бело-красно-белой расцветки (совпадает с цветами исторического и ныне протестного флага Беларуси) на массовой акции, сообщает издание Ex-press.by.

На заседании суд рассмотрел фото и видео, на которых Миско участвует в акциях протеста. На одном из протокольных фото пенсионерка держит в руке пастилу в цветах флага. 

«Да, это так она выражает протест. Зефиркой», — свидетельствовал перед судом капитан милиции Евгений Семашко.

К Миско в квартиру также пришли сотрудники местного ОВД и изъяли компьютер. Ей сообщили, что милиция располагает другими протоколами по ее делу. После президентских выборов в Беларуси 9 августа Миско регулярно выходит на митинги с БЧБ-флагом, о чем ранее открыто заявляла.

Теги:
протесты в Беларуси, kn, пастила, штрафы, беларусь
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