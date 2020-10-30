«Ищите друзей своей национальности». Полиция задержала главу профсоюза «Курьер» после встречи с руководством Delivery Club

Сотрудники полиции задержали сопредседателя профсоюза «Курьер» Саида Шамхалова после того, как он добивался встречи с руководством Mail.ru Group (владеет сервисом доставки Delivery Club вместе со «Сбером»). Об этом сообщается в группе профсоюза в соцсети «Вконтакте».

Саид Шамхалов. Фото из соцсетей

Шамхалов доставили в ОВД по Хорошевскому району. Он пытался обсудить с руководством компании неправомерное назначение штрафов курьерам и унизительное отношение к сотрудникам.

С момента задержания прошло несколько часов, телефон Шамхалова недоступен.

«На выходе его ждали полицейские (порядка 10 человек) и сказали, что хотят с ним какую-то профилактическую беседу провести», — рассказал соратник Саида Руслан Каблахов. Кроме того, при задержании Шамхалова сотрудники полиции посоветовали его товарищам «сдать» Саида и «искать себе друзей своей национальности».

В пятницу несколько десятков курьеров собралис у офиса Mail.ru на Ленинградском шоссе с целью потребовать заключения трудовых договоров с персоналом и отмены штрафной системы. В компании пообещали пересмотреть систему в течение двух месяцев.

В июле курьеры Delivey Club уже проводили серию забастовок, завершившихся задержаниями.