ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Навального из-за отказа возбудить в России дело о покушении на него

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу защиты Алексея Навального на отказ российских властей возбуждать уголовное дело о его отравлении, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайловау.

«ЕСПЧ дал жалобе приоритет. До 2 ноября мы дополняем формуляр жалобы с учетом отказов в возбуждении уголовного дела в России и отсутствия какого-либо расследования. Есть факт отравления и применения сильного химического запрещенного вещества, но в нашей стране что-либо делать по этому поводу не собираются», — рассказала Михайлова.

Навальный требует признать нарушение его права на жизнь, предусмотренного Европейской конвенцией по правам человека.

Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) 6 октября подтвердила наличие следов боевого яда семейства «Новичок» в биоматериалах Навального. Результаты анализа проб показали, что Навальный подвергся воздействию вещества, действующего как ингибитор холинэстеразы. При этом конкретный яд, найденный в организме политика, не обозначен в списке запрещенных веществ ОЗХО.

При этом в МИД РФ сообщили, что из закрытого техдоклада ОЗХО по отравлению Навального изъяты «ключевые сведения в отношении наименований, химического состава и характеристик соответствующих веществ».

Правоохранительные органы отказывают в возбуждении уголовного дела по факту покушения на политика, а МИД РФ и прокуратура последовательно требуют от Германии, где Навальный проходил лечение, раскрыть данные по обследованиям политика в рамках правовой помощи.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете Томск-Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда политика после переговоров перевезли в берлинскую клинику «Шарите», Навальный был в коме. Сейчас он уже выписан из стационара и проходит реабилитацию.