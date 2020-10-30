Мантуров: в 20 регионах России дефицит медицинского кислорода

Примерно в 20 российских регионах не хватает медицинского кислорода. Об этом, как передает РБК, заявил министр промышленности Денис Мантуров.

Минпромторг проверил все субъекты России и выявил во многих из них дефицит медицинского кислорода, необходимого в том числе для лечения коронавируса.

«Это говорит о том, что мы живем в непростой ситуации, когда созданы дополнительные койки для больных и объем потребления медицинского кислорода возрос существенно», — прокомментировал Мантуров.

К регионам, в которых наблюдается напряженная ситуация с кислородом, относятся Московская, Тверская, Калужская, Омская и Тюменская области. Также собеседник РБК рассказал о наличии проблемы в Чувашии, Хабаровске и Красноярском крае. В издании отметили, что в списке нет Ростовской и Курской областей, хотя на прошлой неделе там также сообщали о нехватке кислорода.

Ранее в пресс-службе Минпромторга рассказали, что региональные власти не обращались в ведомство в связи с трудностями с обеспечением больниц медицинским кислородом.

При этом Минпромторг направил запросы российским металлургическим компаниям, чтобы выяснить, имеют ли они возможность производить медицинский кислород для российских больниц на фоне пандемии коронавируса.

По данным ведомства, промышленность в России располагает свободными мощностями по производству баллонов для кислорода, и некоторые крупные предприятия загружены только на 20%.

Металлургические заводы производят технический кислород — он используется при производстве цветных металлов, чугуна и стали. Для производства медицинского кислорода, который отличается от технического нормами примесей оксида углерода, кислот и озона, нужна специальная лицензия, и процесс ее получения, как ранее писал «Медицинский вестник», может затянуться на два года.

Медицинский кислород применяется для лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения, поэтому он особенно нужен во время пандемии коронавируса. Он также необходим больным в реанимации, в палатах интенсивной терапии и во время хирургических операций.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку.