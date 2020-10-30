Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского поместили в карцер из-за переполненности СИЗО

Фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского поместили в карцер из-за того, что в московском СИЗО №7 нет мест. Об этом рассказала «Новой газете» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Марина Литвинович.

«Условия, конечно, там ужасные, потому что ничего нет», — отметила она. По словам Литвинович, сложно сказать, когда Ребровского переведут из карцера: «Мы, естественно, со своей стороны потребовали, чтобы его перевели в нормальную камеру с нормальными условиями».

Она отметила, что крайне редкая практика, когда людей помещают в карцер именно из-за того, что в изоляторе нет мест. «Для меня это тоже определенная новость», — добавила Литвинович.

Накануне Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к шести годам колонии. Судья Владимир Кузнецов посчитал, что он принял участие в создании «экстремистского сообщества "Новое величие"» для свержения государственной власти. Ребровского взяли под стражу в зале суда.

Обвинение запрашивало для Ребровского семь лет колонии. Помимо этого, прокуратура попросила назначить ему два года ограничения свободы и запретить выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет.

В прошлом году Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Сначала он признал вину и заключил сделку со следствием, но позднее отказался от этого и заявил, что подписал «придуманные следователем» показания из-за угроз. Его дело отправили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.

Другим фигурантам дела «Нового величия» приговор вынесли в августе. Они получили сроки от четырех лет условно до семи лет колонии.

По версии следствия, фигуранты дела якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако защита заявляла, что предложивший создать движение некий Руслан Д. сам провоцировал обвиняемых и был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.