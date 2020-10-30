Reuters: российские хакеры пытались атаковать почтовые аккаунты демократов в США

Группа российских хакеров, обвиняемых во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, попыталась взломать почтовые аккаунты Демократической партии в Калифорнии и Индиане, а также аналитические центры в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, к летним атакам на аккаунты демократов причастна группировка Fancy Bear. Взломщики, как сообщает Reuters, присылали на электронную почту фишинговые письма, замаскированные под рассылку от компании Microsoft.

В качестве целей хакеры выбрали Совет по международным отношениям, Центр американского прогресса и Фонд Карнеги. В организациях рассказали, что все попытки взлома были предотвращены. В Демократической партии Индианы сказали, что не знают об успешных атаках на свои аккаунты, а в Калифорнии подтвердили, что нападения были, но не назвали Fancy Bear.

Reuters напомнило, что в сентябре Microsoft заявлял о причастности группировки Fancy Bear к попыткам взлома более 200 организаций, многие из которых связаны с грядущими выборами президента США.

Остальные атаки Fancy Bear в 2020 году включали в себя Совет по международным отношениям (CFR), Фонд Карнеги в Вашингтоне и Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Пресс-секретарь CSIS опровергал факт хакерской атаки. Представители Фонда Карнеги подтвердил нападение, но отказался предоставить детали. Представитель CFR сообщила, что их не смогли взломать.

Ранее Европейский союз ввел санкции против так называемого 85-го центра (или группировки под названием Fancy Bear) специальной службы ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ) за кибератаки на парламент Германии 2015 году. Меры также приняли в отношении хакера Дмитрия Бадина и начальника ГРУ адмирала Игоря Костюкова.

Костюков, по версии ЕС, в должности первого зама начальника ГУ ГШ руководил 85-м центром. Центр ГУ ГШ также фигурирует в санкционном списке.

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В 2016 году кандидат в президенты Хиллари Клинтон пожаловалась, что подверглась хакерским атакам со стороны «российских хакеров». С того момента в США начали говорить о вмешательстве Москвы. Вашингтон инициировал расследование, по результатам которого обвинил 13 россиян во вмешательстве. Обвинения выдвинуты по восьми статьям, в том числе «сговор против США» и «мошенничество».

Компания Facebook также заявляла о наличии доказательств вмешательства России в выборы президента США. По словам главы Фейсбука, к попыткам взлома аккаунтов пользователей была причастна хакерская группа APT28 (также известная как Fancy Bear), которую он назвал частью российской разведки.