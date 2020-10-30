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№ 120 от 30 октября 2020

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«Кардиограмма показывает, что он живой». Ветеран умер в COVID-боксе больницы Севастополя. Медики не забирали его тело пять часов, несмотря на просьбы соседей

Общество414

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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В инфекционной больнице Севастополя 94-летний ветеран Михаил Рольский умер, не дождавшись медицинской помощи. Его тело пролежало пять часов в трехместном боксе для больных COVID-19, так как медики не приходили на вызов его соседей по палате, сообщает телеканал «Первый Севастопольский».

Один из пациентов Владимир Вайнер рассказал телеканалу, что накануне Рольский кричал от боли, просил о помощи, но медики к нему так и не пришли. В 7 утра 28 октября он умер.

«Мы вместе с этим трупом здесь, в этом боксе два на два [метра] находились. Позвать никого не можем, на сигнал нажимаем — никто не реагирует. Мы в закрытом виде никуда выйти не можем», — сообщил Владимир Вайнер. 

По его словам, только спустя пять часов постоянных попыток достучаться до медиков через двери и окна бокса им удалось привлечь внимание персонала. Медсестра пришла и сделала кардиограмму умершему ветерану. 

«Она ушла, а потом приходит через полчаса и говорит:

"У меня кардиограмма показывает, что он живой".

Я говорю: "Ты что, милая, он уже давно остыл, сколько времени прошло"», — рассказывает Вайнер. В итоге через какое-то время тело ветерана забрали.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своей странице в Instagram намекнул, что мужчины которые опубликовали в соцсетях видео инцидента вели себя неэтично.

«Не хочу оценивать этот поступок с этической точки зрения. Но считаю, что в таких ситуациях нужно прежде всего оставаться людьми, и думать о том, хотели бы они, чтобы их показали по телевизору в такой ситуации. Во всем этом предстоит разобраться: поэтому я прошу сейчас не линчевать врачей и медперсонал», — написал глава региона, пообещав провести служебную проверку.

Пресс-служба общественной организаций «Наш Севастополь» сообщила «Новой газете», что Михаил Рольский был ветераном Великой Отечественной войны и имел множество наград, в частности, ордена «Красной звезды» и «За мужество», а также 28 медалей. Общественники называют инцидент убийством, так как ветеран уже шел на поправку и готовился к выписке, при этом смерть ветерана подается властями как рядовой случай.

Теги:
kn, развозжаев, здравоохранение, севастополь, крым, коронавирус
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