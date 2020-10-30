В Новосибирск на фоне дефицита завезли 12 тысяч упаковок антибиотиков. Этой партии хватит на неделю

В аптеки Новосибирска поставили 12 тысяч упаковок антибиотиков, которых по предварительным расчетам хватит не более чем на десять дней. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

В муниципальные аптеки Новосибирска дополнительно завезли 12 тысяч упаковок антибиотиков, чтобы устранить дефицит, вызванный повышенным спросом на лекарства. В аптеки поступили препараты левофлоксацин и азитромицин.

«Левофлоксацин не маркированный. Сегодня по распоряжению надо маркировать. 12 тысяч стандартов — это немного. По нашим расчетам, этого хватит от силы на неделю, если спрос не будет снижаться», — сообщил Локоть.

Он также добавил, что мэрия города сейчас обсуждает с поставщиками возможность непрерывного поступления лекарств в аптеки.

Ранее фармпроизводители заявили о проблемах с поставкой в Россию более 40 миллионов упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки и таможенных процедур.

В конце сентября из-за сбоя в системе маркировки в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. После публикации «Новой» систему маркировки лекарств в России временно перевели в «уведомительный» режим работы, однако это не коснулось препаратов, предназначенных для лечения «14 высокозатратных нозологий».