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№ 120 от 30 октября 2020

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В Новосибирск на фоне дефицита завезли 12 тысяч упаковок антибиотиков. Этой партии хватит на неделю

Общество277

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В аптеки Новосибирска поставили 12 тысяч упаковок антибиотиков, которых по предварительным расчетам хватит не более чем на десять дней. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть. 

В муниципальные аптеки Новосибирска дополнительно завезли 12 тысяч упаковок антибиотиков, чтобы устранить дефицит, вызванный повышенным спросом на лекарства. В аптеки поступили препараты левофлоксацин и азитромицин. 

«Левофлоксацин не маркированный. Сегодня по распоряжению надо маркировать. 12 тысяч стандартов — это немного. По нашим расчетам, этого хватит от силы на неделю, если спрос не будет снижаться», — сообщил Локоть. 

Он также добавил, что мэрия города сейчас обсуждает с поставщиками возможность непрерывного поступления лекарств в аптеки. 

Ранее фармпроизводители заявили о проблемах с поставкой в Россию более 40 миллионов упаковок лекарств из-за сбоев в системе маркировки и таможенных процедур. 

В конце сентября из-за сбоя в системе маркировки в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. После публикации «Новой» систему маркировки лекарств в России временно перевели в «уведомительный» режим работы, однако это не коснулось препаратов, предназначенных для лечения «14 высокозатратных нозологий». 

Теги:
новосибирск, sf, коронавирус, антибиотики
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