МВД Франции: за месяц из страны высланы 14 радикализованных иностранцев

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о высылке из страны 14 радикализованных иностранцев за последний месяц. Об этом сообщает RTL.

По данным радиостанции, в ближайшее время планируется высылка еще 18 человек. При этом Дармаден отметил, что «из 30 террористов, которые совершали в последнее время нападения на территории Франции, 22 являются французами».

«Мы на войне, — отметил глава МВД Франции. — Борьба, которую мы должны вести — культурная».

Дарманен подчеркнул, что напавший на людей в Ницце не был известен ни французским, ни европейским правоохранителям. По словам главы французского МВД, он не запрашивал карту беженца. Из-за произошедшего в Ницце Дарманен объявил, чтов распоряжение префектов со 2 ноября призываются 3,5 тысячи жандармов-резервистов.

Нападение в Ницце произошло накануне у церкви Нотр-Дам, три человека погибли. Злоумышленника задержали, им оказался выходец из Туниса. Спустя примерно два часа в Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских, его застрелили. Помимо этого, в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника французского консульства.

Этому предшествало убийство преподавателя Самюэля Пати 18-летним уроженцем Чечни Абдулахом Анзаровым в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем, произошедшее две недели назад. Поводом стало то, что педагог на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

После убийства Пати Макрон заявил, что ислам «переживает кризис» и пообещал бороться с радикальными исламистами. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал слова французского лидера «клеветническими» и высказал мнение, что после этого Макрону нужно «проверить психику». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что французский лидер «в сто крат хуже» террориста и что учитель сам спровоцировал трагедию.