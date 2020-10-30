СК возбудил дело из-за смерти в ростовской больнице пяти пациентов с COVID-19

СК возбудил уголовное дело после смерти пяти пациентов пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). СК пообещал, что в ходе расследования будут установлены причины смерти пациентов.

Источник «Интерфакса» рассказал, что в рамках расследования проводятся обыски в администрации Ростова-на-Дону, управлении горздрава, областного Минздрава и по месту жительства бывшей главы горздрава Надежды Левицкой. По данным «Блокнота», следственные действия проводятся и в кабинете замглавы администрации города по соцвопросам Елены Кожуховой, а также в самом медучреждении.

В местной администрации не подтвердили и не опровергли эту информацию. «Администрация города и Управление здравоохранения работают в штатном режиме. Информация о проведении следственных действий входит в компетенцию следственных органов», — сообщили там РБК Ростов.

При этом 21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. После скандала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская подала в отставку, свой пост также покинула Левицкая.