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№ 120 от 30 октября 2020

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Экс-мэра Евпатории приговорили к 3 годам 8 месяцам колонии-поселения по делу о махинациях с земельными участками

Общество2

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Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь суда Оксана Тарасенко.

Помимо этого, Филонову запретили в течение полутора лет замещать должности в органах власти, в том числе связанные организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. 

Адвокат экс-чиновника Александр Вольвач заявил «Новой», что единственным законным приговором сторона защиты считает лишь оправдательный. По его словам, он обязан подать апелляционную жалобу, но окончательное решение все-таки остается за самим Филоновым. 

Учитывая, что экс-чиновник провел в СИЗО полтора года, где один день содержания под стражей засчитывается за полтора дня при отбывании наказания в исправительной колонии, ему осталось сидеть около полугода, но уже сейчас он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. При этом юристы отмечают, что в случае подачи апелляции Филонов рискует оставшиеся шесть месяцев провести за решеткой.

Напомним, бывшего руководителя Евпатории задержали в апреле 2019 года по подозрению в махинациях с земельными участками. По данным обвинения, сумма ущерба, который причинил городскому бюджету Филонов, составила 80 млн рублей. Затем ее снизили до 3 млн рублей, а потом и вовсе нивелировали. По информации защиты Филонова, его осудили якобы за упущенную выгоду городского бюджета.

Александр Егоров, Симферополь — специально для «Новой»

Теги:
em, евпатория, приговор, симферополь
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