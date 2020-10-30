СМИ: командиры сирийской бригады «Хамза» погибли в Нагорном Карабахе

Хуссейн Або — командир сирийской оппозиционной бригады «Хамза», действующей при поддержке Турции, — погиб под обстрелом сил Армении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает сирийской агентство North Press Agency.

По данным агентства, на этой неделе в зоне конфликта вокруг НКР вместе с другими наемниками также погиб заместитель командира бригады Адель Шахир.

«Новая газета» писала, что лидер бригады «Хамза» Сеиф Абу Бакр непосредственно участвует в вербовке иностранных боевиков на стороне Азербайджана.

Наемникам предлагалась ежемесячная зарплата в $1800, которую боец получает сразу по возвращении. В случае невозвращения положена компенсация семье в размере $31800. При любом исходе комбатанту и его семье гарантируется турецкое гражданство.

Ранее в пятницу Ереван заявил, что в регионе Карабаха армянскими силами пленен гражданин Сирии Мехред Мухаммад Альшхер, участвовавший в боевых действиях на стороне Азербайджана как наемник за оплату в размере $2000.

Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха. Стороны конфликта также обвиняли друг друга в привлечении наемников из Сирии и Ливии. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о переброске в НКР боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра».

В середине октября The Washington Post писала о гибели 50 сирийских наемников в Карабахе. По данным «Новой газеты», с начала боестолкновений погибли около 200 сирийских боевиков.

С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло уже более месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

Война унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Армянская сторона также потеряла более тысячи военнослужащих, Баку потерь не раскрывает. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.