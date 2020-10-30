Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер от коронавируса

В результате болезни скончался главный дирижер петербургского Михайловского театра Александр Ведерников. Об этом сообщается на сайте театра.

Александр Ведерников. Фото: Александр Куров / ТАСС

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин рассказал, что Ведерников умер в возрасте 56 лет в 52-й московской больнице. У него было стопроцентное поражение легких при диагностированном коронавирусе.

Александр Ведерников родился в 1964 году в Москве, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России, затем возглавлял Симфонический оркестр в датском Оденсе до 2018 года. В феврале 2019 года его назначили главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Ведерников, как отмечает пресс-служба театра, много сотрудничал с музыкальными коллективами разных стран, в 2008 году стал обладателем премии «Музыкального журнала БиБиСи» за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

В Михайловском театре также сообщили, что 10 ноября покажут спектакль «Сельская честь» в память об Александре Ведерникове.