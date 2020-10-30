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№ 120 от 30 октября 2020

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Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер от коронавируса

Культура474

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В результате болезни скончался главный дирижер петербургского Михайловского театра Александр Ведерников. Об этом сообщается на сайте театра.

Александр Ведерников. Фото: Александр Куров / ТАСС

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин рассказал, что Ведерников умер в возрасте 56 лет в 52-й московской больнице. У него было стопроцентное поражение легких при диагностированном коронавирусе. 

Александр Ведерников родился в 1964 году в Москве, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 2001 по 2009 год он был главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра России, затем возглавлял Симфонический оркестр в датском Оденсе до 2018 года. В феврале 2019 года его назначили главным дирижером Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

Ведерников, как отмечает пресс-служба театра, много сотрудничал с музыкальными коллективами разных стран, в 2008 году стал обладателем премии «Музыкального журнала БиБиСи» за CD-запись Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

В Михайловском театре также сообщили, что 10 ноября покажут спектакль «Сельская честь» в память об Александре Ведерникове. 

Теги:
COVID-19, смерть, театр, sf

СМИ: командиры сирийской бригады «Хамза» погибли в Нагорном Карабахе

Политика1 110

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Хуссейн Або — командир сирийской оппозиционной бригады «Хамза», действующей при поддержке Турции, — погиб под обстрелом сил Армении в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает сирийской агентство North Press Agency.

По данным агентства, на этой неделе в зоне конфликта вокруг НКР вместе с другими наемниками также погиб заместитель командира бригады Адель Шахир.

«Новая газета» писала, что лидер бригады «Хамза» Сеиф Абу Бакр непосредственно участвует в вербовке иностранных боевиков на стороне Азербайджана.

Наемникам предлагалась ежемесячная зарплата в $1800, которую боец получает сразу по возвращении. В случае невозвращения положена компенсация семье в размере $31800. При любом исходе комбатанту и его семье гарантируется турецкое гражданство.

Ранее в пятницу Ереван заявил, что в регионе Карабаха армянскими силами пленен гражданин Сирии Мехред Мухаммад Альшхер, участвовавший в боевых действиях на стороне Азербайджана как наемник за оплату в размере $2000.

Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха. Стороны конфликта также обвиняли друг друга в привлечении наемников из Сирии и Ливии. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о переброске в НКР боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра». 

В середине октября The Washington Post писала о гибели 50 сирийских наемников в Карабахе. По данным «Новой газеты», с начала боестолкновений погибли около 200 сирийских боевиков.

С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло уже более месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

Война унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Армянская сторона также потеряла более тысячи военнослужащих, Баку потерь не раскрывает. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.

Теги:
kn, сирия, наемники, нагорный карабах
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