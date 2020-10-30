Землетрясение разрушило здания в турецком Измире и на острове Самос в Греции. Данные о пострадавших уточняются

В городе Измир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, в результате которого разрушены как минимум шесть жилых зданий. Данные о пострадавших и погибших уточняются, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МВД Турции.

По сведениям местных властей, 20 зданий находятся под угрозой разрушения.

Опубликованные жителями в соцсетях видео также свидетельствуют о цунами, накрывшем город.

В местном Управлении по ЧС сообщили, что эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар. Землетрясение началось около 14:51 по местному времени (совпадает с московским).

В результате землетрясения также пострадал греческий остров Самос — там разрушена церковь Богородицы, один человек пострадал, сообщает местная радиостанция Samos Voice.