У французского посольства в Москве задержали участников акции против карикатур на пророка Мухаммеда

У посольства Франции в Москве на улице Большая Якиманка начались задержания участников акции против карикатур на пророка Мухаммеда, сообщает телеканал «Дождь».

По его данным, задержаны примерно семь-восемь человек. Полицейские жестко задерживают протестующих и бьют их, в том числе по голове.

Сегодня к французскому посольству с пикетами вышли несколько десятков человек. Протестующие также сожгли фотографию президента Франции Эмманюэля Макрона, полиция и ОМОН попытались оттеснить их от здания димписсии. Акция противников карикатур на пророка Мухаммеда прошла у посольства и накануне, тогда протестующих не задерживали.

В префектуре Центрального административного округа Москвы «Коммерсанту» сказали, что протесты не были согласованы. При этом вчера один из полицейских сказал изданию, что акция согласована. В мэрии и в столичном ГУВД оперативно на этот вопрос не ответили.

На тему карикатур вновь обратили внимание после убийства учителя Самюэля Пати в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Поводом стало то, что педагог на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Убийство совершил 18-летний Абдулах Анзаров. Французские правоохранители заявили, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывает на чеченское происхождение.

После убийства Пати Макрон заявил, что ислам «переживает кризис» и пообещал бороться с радикальными исламистами. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал слова французского лидера «клеветническими» и высказал

После этого, вчера, во французской Ницце 21-летний гражданин Туниса напал на людей у церкви Нотр-Дам, три человека погибли. В Авиньоне мужчина попытался напасть на полицейских и его застрелили, а в Саудовской Аравии злоумышленник ранил охранника французского консульства.