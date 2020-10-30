«Должен уйти оттуда как минимум без рук»: Лукашенко предупредил протестующих о жестких действиях силовиков

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, пригрозил участникам акций протестов жесткими действиями со стороны силовиков. Политика цитирует агентство БелТА.

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. […] Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», — предупредил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что силовики должны действовать «красиво, чтобы комар носа не подточил». «Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся», — заключил политик на встрече с коллективом МВД.

О жесткости белорусских силовиков по отношению к мирным участникам протестов стало известно в середине августа — после президентских выборов в стране. Тогда правоохранители жестко задерживали демонстрантов, протестующих против фальсификаций на выборах, избивали их и применяли против них спецсредства.

По подсчетам «Медиазоны», всего за время протестов в августе — сентябре 2020 года силовики из различных структур нанесли увечья разной степени тяжести 1 376 протестующим и очевидцам событий в Минске. Кроме того, известно как минимум три факта, подтверждающие, что силовики насиловали людей.