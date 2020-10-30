Минобороны Армении опубликовало видео допроса пленного гражданина Сирии

Ереван заявил, что в регионе Карабаха армянскими силами пленен гражданин Сирии, участвовавший в боевых действиях на стороне Азербайджана как наемник.

«Имя пойманного террориста — Мехред Мухаммад Альшхер. Родился в сирийском городе Хама», — написала в своем фейсбуке представитель Минобороны Армении Шушан Степанян. Она публикует видео допроса пленного.



По данным Еревана, Альшхер прибыл на линию фронта 19 октября вместе с 250 другими наемниками и рассчитывал на оплату в размере $2000. Перед приездом на линию соприкосновения наемники якобы проходили подготовку с турецкими инструкторами.

Россия и Франция — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — неоднократно заявляли, что располагают данными о наличии иностранных боевиков в регионе Нагорного Карабаха. Стороны конфликта также обвиняли друг друга в привлечении наемников из Сирии и Ливии, а Ереван заявлял о работе турецких военных с азербайджанской армией. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о наличии данных о переброске в зону военных действий боевиков запрещенной в России террористической организации «Джебхат Ан-Нусра».

В середине октября The Washington Post писала о гибели 50 сирийских наемников в Карабахе.

По данным «Новой газеты», с начала боестолкновений погибли около 200 сирийских боевиков.

«Новая» также располагает сведениями о том, что вербовкой наемников занимаются командиры сформированной под эгидой Турции «Сирийской национальной армии», а также бригад «Сулейман Шах», «Хамза» и других объединений.

По данным правозащитников Amnesty International, и Армения, и Азербайджан при обстрелах используют запрещенные международной конвенцией бомбовые кассеты типов 9Н235 (используются в российских системах «Смерч») и М-095 (производство Израиля).

В четверг глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что подразделения ВС Азербайджана находятся в пяти километрах от второго по величине города Нагорного Карабаха Шуши. В пятницу там продолжились бои. В НКР также ранее подтвердили, что войска Азербайджана заняли город Кубатлы и подошли к границе Армении. Занятые регионы находятся вблизи Лачинского коридора — главной связующей артерии между НКР и Арменией.

Президент Азербайджана Алиев уже распорядился создать временную администрацию на подконтрольных Баку территориях НКР.

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С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло уже более месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

Война унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Армянская сторона также потеряла более тысячи военнослужащих, Баку потерь не раскрывает. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.