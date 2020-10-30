«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей»: Нурмагомедов обвинил Макрона в оскорблении чувств верующих

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своем инстаграме пост, в котором заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и его последователи «под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман».

Скриншот инстаграма Нурмагомедова.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчете и вы это увидите», — говорится в посте.

Нурмагомедов заявил, что мусульмане любят пророка Мухаммеда «больше, чем матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких сердцу людей». «Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными», — написал он.

После того, как 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Анзаров в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин обезглавил учителя Самюэля Пати, Макрон заявил, что ислам «переживает кризис» и пообещал бороться с радикальными исламистами. Напомним, поводом для убийства стало то, что педагог на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о свободе слова, показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал слова Макрона о кризисе ислама «клеветническими» и высказал мнение, что после этого французскому лидеру нужно «проверить психику». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Макрон «в сто крат хуже» террориста и что учитель сам спровоцировал трагедию.