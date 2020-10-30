«Фонтанка»: в Петербурге умерших от COVID как минимум в полтора раза больше, чем сообщает оперштаб

Статистика оперштаба по борьбе с инфекцией по Санкт-Петербургу с апреля по октябрь меньше как минимум в полтора раза по сравнению с официальными данными учета кремаций тел умерших от COVID-19. Об этом передает «Фонтанка».

Издание получило доступ к «Журналу учета актов проведения кремаций тел умерших (погибших), зараженных новой коронавирусной инфекцией». Согласно данным документа, с 14 апреля по 27 октября во втором корпусе петербургского крематория, который принимает умерших от COVID-19, кремировали 5868 тел.

«Фонтанка» отметила, что по официальной статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за этот период зафиксировано 3674 смертей. Это на 2194 случая меньше, чем указано в журнале.

К первому мая, как указано в документе, кремировали 221 умерших, в то время, как оперштаб сообщал о смерти 33 человек, а Росстат — о 354 умерших, из которых у 187 COVID стал основной причиной смерти. К началу июля в журнале зафиксировали 3315 погибших, а по данным оперштаба почти в три раза меньше (1182 человек).

25 октября была сделана последняя запись в журнале на момент ознакомления с ним журналистов. По состоянию на этот день от коронавируса умерли 5812 человек. Оперативный штаб в тот же день сообщил о 3627 случаев летального исхода.

В «Фонтанке» обратили внимание на то, что нельзя с точностью утверждать о наличии коронавирусной инфекции у всех кремированных. Однако издание отметило, что полученные данные вкупе с информацией о загруженности больниц и крематория указывают на заниженную статистику оперштаба.

По последним данным оперштаба, в России за сутки выявили 18 283 новых случаев заражения COVID-19. Общее число случаев заражения за все время пандемии достигло 1 599 976. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 801 новый случай заражения коронавирусом.