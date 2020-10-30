«Мой скромный вклад»: Усманов пожертвовал итальянской Сардинии 500 тыс. евро на борьбу с COVID-19

Основатель и главный акционер USM Holdings Алишер Усманов пожертвовал итальянской Сардинии 500 тыс. евро на борьбу с COVID-19 (около 46 млн рублей). Об этом сообщает издание Tiscali со ссылкой на письмо, которое Усманов отправил президенту Сардинии Кристиану Солинасу.

«Я благодарен вам и всем жителям Сардинии за теплый прием, который мне оказывают на этом прекрасном острове вот уже около 30 лет, включая настоящее время.

Мой скромный вклад — это меньшее, что я могу сделать для тех, кто пострадал от пандемии, и для тех, кто самоотверженно борется с ней на Сардинии», — пишет Усманов.

Представитель холдинга Усманова подтвердил Forbes информацию о пожертвовании, однако отказался раскрыть детали. Согласно рейтингу Forbes, Алишер Усманов находится на 67 месте в рейтинге самый богатых людей мира и входит в топ-10 самых богатых российских бизнесменов, его состояние оценивается в 14 миллиардов долларов.

Усманов владеет недвижимостью в Сардинии — в 2012 году он приобрел там виллу стоимостью 35 миллионов евро. Ранее ее владельцем был Антонио Мерлони — глава итальянского концерна «Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А.».

Бизнесмен рассказывал в интервью Forbes, что регулярно посещает итальянский регион. «У меня с Италией все-таки особые отношения — я живу почти все лето на Сардинии», — сообщал он. В 2018 году он стал почетным гражданином сардинской коммуны Арцакена.

Ранее Усманов жертвовал средства на борьбу с COVID и в России. Принадлежащий USM Holdings «Металлоинвест» отдал 2 млрд рублей (около 21,6 млн евро) на помощь медицинским учреждениям Белгородской, Курской и Оренбургской областей. Входящая в USM Holdings «Байкальская горная компания» пожертвовала России 302,5 млн рублей (около 3,3 млн вро). Из личных средств акционеров холдинга направили 2 млрд рублей (около 21,6 млн евро).

В группу USM Holding входят Металлоинвест (поставщик железорудной продукции), «Байкальская горная компания» (обладатель лицензии на добычу меди), «Мегафон» (российский оператор мобильной связи). USM также является косвенным акционером Mail.ru Group. Сам Усманов является владельцем ИД «Коммерсантъ».

Компания Усманова связана с системой маркировки лекарств в России. С июля маркировкой всех лекарств занимается единственная компания ООО «Оператор-ЦРПТ», принадлежащая Усманову, с офисом в Москве.

Предполагалось, что новая система сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных препаратов: на каждую упаковку лекарств наносится уникальный ID из 14 знаков, по которому можно отследить путь от производителя к потребителю. Лекарства без такого знака не пробиваются в аптеках.

Неполадки в системе маркировки впервые проявились 30 сентября, и в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. Как выяснила обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина, причина заключается и в том, что система маркировки препаратов работает с большими сбоями. В итоге сотни тысяч упаковок остаются нерастаможенными или не могут покинуть склады производителей.