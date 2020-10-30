Более 100 московских депутатов потребовали обеспечить жильем детей жертв советских репрессий

Более 100 московских мундепов и депутатов Мосгордумы направили в Госдуму письмо с требованием по решению Конституционного суда вернуть жилье родственникам людей, репрессированных в СССР. Текст обращения есть в распоряжении «Новой газеты».

Авторы письма напомнили, что в 2019 году КС признал неконституционными некоторые положения законов «О реабилитации жертв политических репрессий», а также «Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения» и потребовал восстановить права жертв репрессий.

Законопроект правительства оставляет обеспечение жильем жертв репрессий на усмотрение региональных властей. Альтернативный документ, внесенный депутатами от «Справедливой России» Сергеем Мироновым и Галиной Хованской предусматривает, что жертвам политических репрессий в приоритетном порядке предоставят федеральные выплаты на строительство или приобретение жилья в том городе, где их семьи жили до репрессий, что соответствует решению КС.

«Это важное заявление, особенно учитывая, что именно из Москвы было выселено больше всего людей в советские годы, и именно в Москве ситуация с правом на возвращение с середины нулевых обстояла хуже всего — это право было полностью заблокировано, сообщил «Новой» юрист Григорий Вайпан, который сопровождал в КС иск трех женщин — детей жертв репрессий. — Рассчитываем, что Государственная дума прислушается к этому заявлению от имени избранных представителей москвичей».

Под письмом подписались, в частности, мундепы Илья Азар, Юлия Галямина, Денис Шендерович, а также депутаты Мосгордумы Михаил Тимонов, Дарья Беседина и Максим Круглов.

В сентябре на платформе Change.org появилась петиция с требованием обеспечить права жертв репрессий на получение жилья по прежнему месту жительства их семей. На данный момент ее подписали почти 67 тысяч человек.

В 1991 году был принят закон, который обязывал государство компенсировать ущерб жертвам репрессий. Он предписывал, в частности, выделить бесплатное жилье в городе, где семьи репрессированных проживали на момент ареста. Однако в 2005-м Госдума передала регионам устанавливать механизм компенсации. В Москве, например, чтобы попасть в общую очередь на социальное жилье, от жертв репрессий требуется проживать в столице не менее десяти лет, быть малоимущими и не иметь жилья.

В прошлом году это оспорили в КС дети репрессированных москвичей Елизавета Михайлова, Евгения Шашева и Алиса Мейсснер. В результате суд постановил, что такой механизм нарушает права жертв репрессий.