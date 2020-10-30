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№ 120 от 30 октября 2020

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Зеленский подготовил законопроект об увольнении всех судей Конституционного суда. Главу КС вызвали на допрос

Политика40

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В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству». Это следует из базы данных парламента.

Инициатором законопроекта стал президент Украины Владимир Зеленский. Документ состоит из двух статей — в первой Зеленский предложил признать ничтожным решение КС Украины от 27 октября, так как его, по мнению президента, приняли «в условиях реального конфликта интересов».

Речь идет о признании КС неконституционным некоторых положений антикоррупционного законодательства. Судьи КС 27 октября проголосовали за отмену статьи УК Украины «о недостоверном декларировании, незаконном обогащении и подаче электронных деклараций». Суд тогда также признал неконституционным Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Во второй статье законопроекта предлагается приостановить полномочия состава КС, которые принимал решение о неконституционности, и начать процедуру отбора судей нового состава в соответствие с Конституцией Украины.

После того, как КС принял свое решение, президент Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. Там он заявил, что из-за решения КС достижениям страны в сфере борьбы и противодействия коррупции наносятся «сокрушительные удары».

«Необходима немедленная и жесткая оценка решений отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», — заявил тогда президент.

Процедура увольнения всех судей КС сразу не предусмотрена действующей Конституцией Украины. Согласно Основному закону, оснований для увольнения судей следующие:

  • неспособность выполнять свои обязанности по состоянию здоровья;
  • нарушения требования о несовместимости с другой деятельностью; 
  • совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями;
  • подача заявления об отставке.

Ранее стало известно, что председателя КС Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос, назначенный на 2 ноября. Его, как говорится на сайте Государственного бюро расследований Украины, проверят на участие в преступной организации и совершении в ее составе преступлений.

Теги:
ng, зеленский, украина
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