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№ 120 от 30 октября 2020

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Семь из восьми кандидатов на пост главы Норильска отозвали заявки

Общество4

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В Норильске не состоялся конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Об этом рассказали ТАСС в горсовете.

Конкурс был назначен на 30 октября, однако в нем отказались участвовать семь из восьми кандидатов. Теперь комиссия должна сообщить горсовету о признании конкурса несостоявшимся. Он в течение 30 дней должен принять решение о проведении нового конкурса.

Экс-мэр Норильска Ринат Ахметчин летом ушел в отставку, обязанности главы города исполнял вице-мэр Николай Тимофеев. Он в середине октября ушел на карантин из-за COVID-19 в его семье и не смог подать документы.

Ранее в магаданскую комиссию, отбирающую кандидатов на пост главы города, не подали ни одной заявки. Из-за этого сроки отбора были перенесены.

Теги:
мэр, норильск, em

В Волгограде проверят информацию о попытках отправить ветерана с COVID-19 в психбольницу вместо реанимации

Общество268

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В прокуратуре Волгоградской области заявили, что проводят проверку после попытки перевести 87-летнего ветерана, болевшего COVID-19, из госпиталя в психиатрическую больницу. Об этом, как передает ТАСС, сообщила старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

Ранее местное агентство «Высота 102» со ссылкой на дочь ветерана Галину Курапову рассказывало, что 87-летнего мужчину доставили в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса. Несмотря на тяжелое состояние, его не переводили в реанимацию.

«Врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате», — сообщала Курапова. По ее словам, врачи ей заявили, что будет решаться вопрос о его переводе в психиатрическую больницу, где также принимают пациентов с коронавирусом: «Звучали даже такие фразы, что "ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет"», — заявила она.

Женщина решила забрать отца домой, однако, когда она приехала к госпиталю, то увидела своего отца в очень плохом состоянии: «Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой».

В ответ на возмущение медики закатили пенсионера обратно в больницу. Через некоторое время женщине сообщили, что ветеран умер.

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Это не первый случай, показывающий перегрузку здравоохранения и проблемы в регионах в связи с пандемией COVID-19. Ранее стало известно, что в Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального Минздрава: они заявили, что ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают во время каждой смены.

Сложная ситуация и в Нижегородской области: 60-летний мужчина-инвалид с двухсторонним воспалением легких четыре часа ждал приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. Мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19», через некоторое время он скончался.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение.

Теги:
смерть, COVID-19, коронавирус, ng
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