Семь из восьми кандидатов на пост главы Норильска отозвали заявки

В прокуратуре Волгоградской области заявили, что проводят проверку после попытки перевести 87-летнего ветерана, болевшего COVID-19, из госпиталя в психиатрическую больницу. Об этом, как передает ТАСС, сообщила старший помощник облпрокурора Оксана Черединина.

Ранее местное агентство «Высота 102» со ссылкой на дочь ветерана Галину Курапову рассказывало, что 87-летнего мужчину доставили в Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн, поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и выявили наличие коронавируса. Несмотря на тяжелое состояние, его не переводили в реанимацию.

«Врачи сказали, что отец шумит и мешает соседям по палате», — сообщала Курапова. По ее словам, врачи ей заявили, что будет решаться вопрос о его переводе в психиатрическую больницу, где также принимают пациентов с коронавирусом: «Звучали даже такие фразы, что "ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет"», — заявила она.

Женщина решила забрать отца домой, однако, когда она приехала к госпиталю, то увидела своего отца в очень плохом состоянии: «Мне выкатывают на каталке полутруп с нитевидным пульсом. Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой».

В ответ на возмущение медики закатили пенсионера обратно в больницу. Через некоторое время женщине сообщили, что ветеран умер.

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Это не первый случай, показывающий перегрузку здравоохранения и проблемы в регионах в связи с пандемией COVID-19. Ранее стало известно, что в Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального Минздрава: они заявили, что ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают во время каждой смены.

Сложная ситуация и в Нижегородской области: 60-летний мужчина-инвалид с двухсторонним воспалением легких четыре часа ждал приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. Мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19», через некоторое время он скончался.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение.