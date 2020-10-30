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№ 120 от 30 октября 2020

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Минздрав Забайкалья начал проверку после смерти 64-летней женщины с COVID-19, жаловавшейся на отсутствие медпомощи 

Общество1

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Минздрав Забайкальского края начал проверку после смерти 64-летней жительницы Читы Ольги Сорокиной, которая болела коронавирусом и жаловалась на отсутствие медицинской помощи. О проверке сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сорокина скончалась накауне. О тяжелом состоянии своего здоровья она неоднократно сообщала врачам и даже записала видеобращение. По словам жительницы Читы, болела она с 19 октября, а медики, приезжавшие к ней на дом, лишь «записывают данные и уезжают».

«Силы покидают меня, понятно, что у меня воспаление легких, температура. […] Если я умру, в этом виновато только министерство здравоохранения со своим халатным отношением к тяжелобольным», — незадолго до своей смерти заявила женщина, отметив, что с каждым днем ей становится все тяжелее дышать.

Сорокина рассказала, что ее сын попытался встретиться с местным министром здравоохранения, чтобы обсудить ситуацию и попросить о помощи. Однако его остановили сотрудники Росгвардии. За день до смерти Сорокину все же госпитализировали в больницу, но спасти ее жизнь врачи уже успели.

Теги:
sn, коронавирус, чита, забайкалье
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