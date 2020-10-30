В России впервые с начала пандемии выявили более 18 тысяч новых случаев заражения COVID за сутки

В России за последние сутки выявили 18 283 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это очередной рекорд с начала пандемии. Накануне, 29 октября, зарегистрировали 17 717 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 за все время пандемии приближается к 1,6 млн и достигло 1 599 976.

В Москве за сутки выявили 5268 новых заболевших COVID-19. Накануне это число составило 4 906. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 801 новый случай заражения коронавирусом, в Московской области — 524, в Нижегородской области — 401, в Архангельской области — 325. Всего

За сутки в России скончались 355 человек с подтвержденным COVID-19. Общее число всех летальных случаев в стране достигло 27 656.

В правительстве заявили, что на основе прогноза российских регионов за октябрь выделят из резервного фонда Минздраву около 25 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Однако ранее многие медики жаловались, что обещанные выплаты за работу в перепрофилированных под коронавирус больницах и за контакты с инфицированными COVID-19 им не приходят.

Число случаев заражения COVID-19 во всем мире с начала пандемии превысило 45 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Таким образом, последние два миллиона новых случаев заражения COVID-19 был зарегистрирован за четыре дня — 26 октября была преодолена отметка в 43 млн.

Россия занимает четвертое место в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19. На первом месте находятся США (8,94 млн), на втором — Индия (8,08 млн), на третьем — Бразилия (5,49 млн).