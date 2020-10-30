Таксисты Екатеринбурга вышли к мэрии в знак протеста против защитных экранов в своих авто

Рано утром на центральной площади Екатеринбурга собрались таксисты, недовольные указом губернатора Свердловской области об обязательной установке защитных экранов в такси. Под окнами городской мэрии они припарковали несколько десятков машин, сообщает 66.ru

Некоторые водители рассказали, что планируют оставить здесь свой автомобиль надолго. Основное требование таксистов — сделать указ рекомендательным, а не обязательным. По словам протестующих, установка защитных экранов в салоне одного автомобиля обойдется как минимум в 7,5 тысячи рублей: в городе есть только одна компания, которая официально занимается переоборудованием машин.

Вышедший на акцию руководитель одного из таксопарков предупредил, что из-за указа губернатора жители могут столкнуться с дефицитом свободных такси в городе. «Мы, руководители парка, сегодня не вывели на линию примерно 5% автомобилей. Завтра, если мы не получим ответ, мы не выведем 10%, потом 20%, потом мы не выведем на линию 100% автомобилей», — сообщил один из участников акции.

Позже на площадь к протестующим вышел глава регионального минтранса Виталий Старков, передает Znak.com. Он рассказал водителям, что сделать защитные экраны можно из подручных средств — например, из стрейч-пленки, а затем пригласил таксистов на совещание правительства. Спорный указ глава региона Евгений Куйвашев подписал на фоне роста числа заболевших коронавирусом в Свердловской области. На сегодняшний день там зафиксировано 35650 случаев заражения COVID-19.