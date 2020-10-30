Силовики в Татарстане застрелили 16-летнего подростка, напавшего на них с ножом. СК возбудил дело о покушении на теракт

Два полицейских в Кукморском районе Татарстана выстрелили в 16-летнего подростка. Об этом сообщает региональное МВД. Поводом для этого, по словам силовиков, стало его «активное сопротивление» преследованию полиции после того, как юноша бросил в сторону парковки, где находился полицейский, «бутылку, предположительно, с горючей смесью».

«Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. — говорится в сообщении МВД. — При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений».

Силовики применили табельное оружие, в результате чего подросток скончался на месте от полученных ранений.

ОБНОВЛЕНО 10:20 По данным источника «Интерфакса», подросток — выходец из Башкирии, проживавший в Кукморе. Он состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Источник сообщил, что в ходе нападения на полицейских он называл их «неверные» и выкрикивал «Аллаху акбар!». Издание Baza сообщает, что подросток, которого зовут Виталий Антипов, во время нападения кричал: «Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар». Полицейские выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в нападавшего.

Следственный комитет по факту «попытки подростка поджечь отдел полиции в Татарстане» возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК), сообщает ведомство на своем сайте.

Сообщается, что полицейского, которому, по версии силовиков, нанесли ранения ножом, госпитализировали и его жизни ничего не угрожает. На место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин.