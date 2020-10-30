Twitter счел репортаж RT о выборах в США вводящим в заблуждение

Социальная сеть Twitter отключила возможность ретвитить и комментировать репортаж телеканала RT о выборах в США.

На месте видео разместили информацию о том, что опубликованный журналистский материал «содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».

Репортаж о нарушениях во время проведения выборов в США доступен, если пройти по ссылке на твит, однако для его просмотра нужно специально нажать кнопку «Посмотреть». Twitter в первый раз маркирует видео российского СМИ как «вводящее в заблуждение».

Соцсеть регулярно помечает подобным образом твиты, которые, по ее мнению, содержат сомнительную информацию. Ранее, 11 октября, Twitter посчитал, что пост президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к COVID-19 и что он больше не может заразить им окружающих, нарушает запрет на распространение вводящей в заблуждение информации о коронавирусе.

Twitter также помечает специальным ярлыком страницы государственных СМИ, таких как RT, ТАСС и РИА Новости. Соцсеть пометила словами «государственное издание» и аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян.