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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Twitter счел репортаж RT о выборах в США вводящим в заблуждение
Социальная сеть Twitter отключила возможность ретвитить и комментировать репортаж телеканала RT о выборах в США.
На месте видео разместили информацию о том, что опубликованный журналистский материал «содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии».
Репортаж о нарушениях во время проведения выборов в США доступен, если пройти по ссылке на твит, однако для его просмотра нужно специально нажать кнопку «Посмотреть». Twitter в первый раз маркирует видео российского СМИ как «вводящее в заблуждение».
Соцсеть регулярно помечает подобным образом твиты, которые, по ее мнению, содержат сомнительную информацию. Ранее, 11 октября, Twitter посчитал, что пост президента США Дональда Трампа о том, что у него выработался иммунитет к COVID-19 и что он больше не может заразить им окружающих, нарушает запрет на распространение вводящей в заблуждение информации о коронавирусе.
Twitter также помечает специальным ярлыком страницы государственных СМИ, таких как RT, ТАСС и РИА Новости. Соцсеть пометила словами «государственное издание» и аккаунт главного редактора RT Маргариты Симоньян.