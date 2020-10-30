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№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 30 октября. Коротко
Общество109
«Новая газета»редакция
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- Адвоката экс-полицейского Игоря Ляховца из «дела Голунова» лишили статуса на два года. Алексей Коврижкин планирует обжаловать решение совета столичной палаты, однако на это время его подзащитный, которого следствие считает возможным организатором задержания журналиста Ивана Голунова, останется без адвоката.
- За сутки в Москве скончались еще 69 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице с начала пандемии выросло до 6713. Общее число летальных исходов в стране превысило 27 тысяч.
- Twitter промаркировал репортаж телеканала RT о нарушениях в ходе президентских выборов в США как «вводящий в заблуждение». Публикацию теперь нельзя ретвитнуть или прокомментировать. Соцсеть в первый раз маркирует видео российского СМИ как «вводящее в заблуждение».
- «Ведомости» рассказали о решении столичных властей обязать водителей общественного транспорта сделать прививку от гриппа. В противном случае их могут не допустить к работе. «Это рекомендации врачей наших подведомственных предприятий», — объяснили изданию в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Сами работники с опаской говорят о возможной вакцинации.
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Теги:sn, голунов, коронавирус, вакцина
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