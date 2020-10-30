Адвоката экс-полицейского Ляховца из «дела Голунова» лишили статуса на два года

Совет Адвокатской палаты (АП) Москвы лишил адвокатского статуса Алексея Коврижкина — защитника одного из экс-полицейских, участвующих в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова в июне прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АП Москвы.

Коврижкин представлял интресы Игоря Ляховца — следствие считает его возможным организатором задержания журналиста и подброса ему наркотиков. Издание «Открытые медиа» сообщает, что автор жалобы — Владимир Петропавловский — он представляет интересы экс-следователя Андрея Тринева. Как утверждает издание, Тринева ранее арестовали за взятку от Коврижкина. Взятка и самовольно-проведенные розыскные мероприятия, по информации «Открытых медиа», и послужили причиной для жалобы на адвоката.

Коврижкин заявил, что будет обжаловать решение совета АП Москвы. Он сможет сделать это в суде и в Федеральной палате адвокатов, однако решение палаты вступает в силу сразу после принятия, поэтому Ляховцу придется искать нового адвоката для защиты в Мосгорсуде, который приступит к рассмотрению «дела Голунова» по существу 11 ноября.

Ранее Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, которые, по версии следствия, участвовали в фальсификации доказательств против Голунова, и добавил новую статью — совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК).

Всего в рамках дела о задержании Голунова проходят пять бывших оперативников из УВД по ЗАО Москвы. Роман Феофанов, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев с января остаются под стражей, а Дениса Коновалова в феврале отпустили под домашний арест после признания вины и показаний против Ляховца.

Журналиста «Медузы» задержали в июне 2019 года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста и его уголовное преследование прекратили.

В прошлом году Голунов говорил, что дела против него может быть связано с его расследованием о ритуальном бизнесе, и заявлял, что намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.