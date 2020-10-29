Материалы
Рубрики
Темы
- «Православная Чечня» губернатора Савченко3 материала
- Ковид в Европе: как у них3 материала
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 120 от 30 октября 2020Читать номер
ЦСКА сыграл вничью с «Динамо Загреб» в Лиге Европы
ПФК ЦСКА завершил домашний матч второго тура группового этапа против хорватского «Динамо» со счетом 0:0.
Оба матча группы K в первом туре также были сыграны вничью. ЦСКА и австрийский «Вольфсберг» забили друг другу по одному мячу, а «Динамо» и голландский «Фейенорд» так и не открыли счет.
ЦСКА – единственный клуб из России в групповом этапе турнира. Армейцы борются за выход в плей-офф с «Динамо Загреб», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».
Матчи группового раунда идут до 10 декабря. Финальный матч ЛЕ состоится 26 мая в польском Гданьске.
Теги:kn, динамо загреб, цска, футбол, лига европы
Суд приговорил фермера и отца четверых детей к штрафу 350 тысяч рублей за комментарий ВК
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Фермера Олега Немцева, героя публикации «Новой», суд признал виновным в оправдании терроризма и приговорил к штрафу 350 тысяч рублей. Об этом сам Немцев сообщил в соцсетях.
Прокуратура просила для него 5 лет лишения свободы.
Отец четверых детей попал под уголовное преследование в феврале. Оправданием терроризма следствие посчитало комментарий, который Немцев оставил в соцсети «ВКонтакте» два года назад под новостью о взрыве в архангельском УФСБ. Фермер написал, что расценивает его не как теракт, а как суицид 17-летнего подрывника, а также добавил, что в гибели детей виноваты взрослые.
Спустя полтора года у него состоялся обыск, а затем против Олега возбудили уголовное дело.
Немцев уже внесен в список Росфинмониторинга, арестованы его счета и земля, на которой он занимается фермерством.
Дело Немцева стало одним из 16 возбужденных в связи с комментариями взрыва в здании УФСБ. Самое громкое из них — дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.