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№ 120 от 30 октября 2020

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ЦСКА сыграл вничью с «Динамо Загреб» в Лиге Европы

Спорт1

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ПФК ЦСКА завершил домашний матч второго тура группового этапа против хорватского «Динамо» со счетом 0:0. 

Оба матча группы K в первом туре также были сыграны вничью. ЦСКА и австрийский «Вольфсберг» забили друг другу по одному мячу, а «Динамо» и голландский «Фейенорд» так и не открыли счет.

ЦСКА – единственный клуб из России в групповом этапе турнира. Армейцы борются за выход в плей-офф с «Динамо Загреб», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Матчи группового раунда идут до 10 декабря. Финальный матч ЛЕ состоится 26 мая в польском Гданьске.

Теги:
kn, динамо загреб, цска, футбол, лига европы

Суд приговорил фермера и отца четверых детей к штрафу 350 тысяч рублей за комментарий ВК

Общество930

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

930
 

Фермера Олега Немцева, героя публикации «Новой», суд признал виновным в оправдании терроризма и приговорил к штрафу 350 тысяч рублей. Об этом сам Немцев сообщил в соцсетях. 

Олег Немцев. Фото из личного архива

Прокуратура просила для него 5 лет лишения свободы.
Отец четверых детей попал под уголовное преследование в феврале. Оправданием терроризма следствие посчитало комментарий, который Немцев оставил в соцсети «ВКонтакте» два года назад под новостью о взрыве в архангельском УФСБ. Фермер написал, что расценивает его не как теракт, а как суицид 17-летнего подрывника, а также добавил, что в гибели детей виноваты взрослые.

Спустя полтора года у него состоялся обыск, а затем против Олега возбудили уголовное дело. 

Немцев уже внесен в список Росфинмониторинга, арестованы его счета и земля, на которой он занимается фермерством.

Дело Немцева стало одним из 16 возбужденных в связи с комментариями взрыва в здании УФСБ. Самое громкое из них — дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Теги:
kn, комментарии, штрафы, теракт , архангельск, суды
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