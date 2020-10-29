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№ 119 от 28 октября 2020

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Суд приговорил фермера и отца четверых детей к штрафу 350 тысяч рублей за комментарий ВК

Общество52

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Фермера Олега Немцева, героя публикации «Новой», суд признал виновным в оправдании терроризма и приговорил к штрафу 350 тысяч рублей. Об этом сам Немцев сообщил в соцсетях. 

Олег Немцев. Фото из личного архива

Прокуратура просила для него 5 лет лишения свободы.
Отец четверых детей попал под уголовное преследование в феврале. Оправданием терроризма следствие посчитало комментарий, который Немцев оставил в соцсети «ВКонтакте» два года назад под новостью о взрыве в архангельском УФСБ. Фермер написал, что расценивает его не как теракт, а как суицид 17-летнего подрывника, а также добавил, что в гибели детей виноваты взрослые.

Спустя полтора года у него состоялся обыск, а затем против Олега возбудили уголовное дело. 

Немцев уже внесен в список Росфинмониторинга, арестованы его счета и земля, на которой он занимается фермерством.

Дело Немцева стало одним из 16 возбужденных в связи с комментариями взрыва в здании УФСБ. Самое громкое из них — дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Теги:
kn, комментарии, штрафы, теракт , архангельск, суды
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