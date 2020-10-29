Сотрудник ФК «Ахмат» уволился после нападения на судью в матче со «Спартаком»

Сотрудник службы безопасности футбольного клуба «Ахмат» Сайд-Хусейн Алханов, напавший на арбитра Богдана Головко уволился из спортивного объединения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу грозненского ФК.

«Он написал заявление об увольнении и с понедельника не работает в клубе», — цитирует агентство заявление клуба.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ранее отстранил Алханова от футбольной деятельности на три года.

Сайд-Хусейн Алханов — сын Хайдара Алханова, советника главы Чечни Рамзана Кадырова — предположительно ударил главного арбитра встречи «Ахмат»–«Спартак» (0:0) в Грозном после матча. Согласно протоколу встречи, после финального свистка на поле вышли посторонние и «нанесли судье удар в область паха», а затем, уходя с поля, били его по ногам сзади и «толкали в спину». После этого они отправились в судейскую комнату и в нецензурной форме выразили арбитру свое недовольство.

В грозненском клубе тогда утверждали, что поле выбежал не их представитель, а просто болельщик. Там пообещали наказать сотрудника, «допустившего выход болельщика на поле».

Министр спорта РФ Олег Матицын назвал инцидент «безобразием» и призвал «Ахмат» и РФС принять меры.