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№ 119 от 28 октября 2020

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«Сбер» стал единственным владельцем Rambler Group 

Экономика507

507
 

«Сбер» (бывший Сбербанк) выкупил 45% акций Rambler Group у Александра Мамута и стал единственным владельцем группы. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сбер консолидирует 100% «Рамблера» и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку. Платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 миллиарда рублей — будет выплачен сразу после закрытия сделки», — сообщили в компании.

Кроме того, в рамках сделки Мамут продаст банку свою долю в столичном кинотеатре «Художественный», который сейчас находится на реконструкции.

На фоне новостей о покупке Rambler Group акции «Сбера» начали расти. Сейчас одна акция торгуется на уровне 205,5 рубля. Акционером Rambler Group «Сбер» стал в 2019 году, а этим летом увеличил свою долю в компании до 55%.

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Теги:
sn, мамут, Rambler, сбербанк
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