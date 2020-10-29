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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Журналисты Сапрыкин и Семеляк уволились с RTVi. Поводом стало «комплиментарное» интервью Канделаки с первым вице-спикером СФ Турчаком
Журнадист Максим Семеляк заявил, что увольняется с телеканала RTVi. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
Об увольнении с телеканала в разговоре с «Открытыми медиа» также сообщил журналист Юрий Сапрыкин. Он посчитал интервью журналистки Тины Канделаки с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, которое озаглавили как «Нет Путина — нет России», «комплиментарным».
«Единственным моим мотивом для сочинения текстов туда была поддержка Максима Анатольевича [Семеляка]. Поэтому делать там мне теперь тоже нечего. Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы», — рассказал Сапрыкин. Колумнистом телеканала он проработал в течение одного месяца.
В августе 2010 года корреспондент газеты Олег Кашин в своем блоге негативно отозвался о Турчаке — в то время губернаторе Псковской области. Турчак в комментариях потребовал извиниться в течение суток, извинений от Кашина не последовало.
Спустя три месяца на Кашина совершили нападение: ему нанесли более 50 ударов у подъезда собственного дома в Москве. Сам Кашин называет заказчиком преступления Турчака. Канделаки не поднимала эту тему в интервью с политиком.