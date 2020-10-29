Журналисты Сапрыкин и Семеляк уволились с RTVi. Поводом стало «комплиментарное» интервью Канделаки с первым вице-спикером СФ Турчаком

Журнадист Максим Семеляк заявил, что увольняется с телеканала RTVi. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Об увольнении с телеканала в разговоре с «Открытыми медиа» также сообщил журналист Юрий Сапрыкин. Он посчитал интервью журналистки Тины Канделаки с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, которое озаглавили как «Нет Путина — нет России», «комплиментарным».

«Единственным моим мотивом для сочинения текстов туда была поддержка Максима Анатольевича [Семеляка]. Поэтому делать там мне теперь тоже нечего. Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы», — рассказал Сапрыкин. Колумнистом телеканала он проработал в течение одного месяца.

В августе 2010 года корреспондент газеты Олег Кашин в своем блоге негативно отозвался о Турчаке — в то время губернаторе Псковской области. Турчак в комментариях потребовал извиниться в течение суток, извинений от Кашина не последовало.

Спустя три месяца на Кашина совершили нападение: ему нанесли более 50 ударов у подъезда собственного дома в Москве. Сам Кашин называет заказчиком преступления Турчака. Канделаки не поднимала эту тему в интервью с политиком.