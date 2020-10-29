Адвокат: у политтехнолога и автора «Новой» Шклярова повторный положительный тест на COVID-19 и проблемы со здоровьем

Политтехнолог и автор «Новой газеты» Виталий Шкляров прибыл в госпиталь в Вашингтон и получил повторный положительный тест на COVID-19. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Антон Гашинский.

«Виталий прибыл в Вашингтон 28 октября, в три часа ночи по московскому времени, и его сразу отвезли в госпиталь. Сейчас и ближайшую неделю он будет находиться там», — сообщил адвокат. — Его обследуют и лечат сердце, проблемы с которым у него начались после перенесенной в СИЗО в Минске коронавирусной инфекции».

О том, что Шкляров покинул Беларусь, стало известно 27 октября. Адвокат тогда сообщал, что политтехнолог уехал, чтобы повидаться с семьей и поправить свое здоровье. «Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении», — отметил Гашинский.

Шкляров участвовали во встрече с Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября, после этого политтехнологу изменили меру пресечения — сначала на домашний арест, затем — на подписку о невыезде, чтобы он мог находиться рядом с болеющей матерью.

Ранее Гашинский сообщал, что у Шклярова, когда он находился в минском СИЗО, резко ухудшилось состояние здоровья после того, как он перенес коронавирус без лечения: «Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел».

Политтехнологу стало плохо еще 8 сентября. Однако в СИЗО ему не стали делать тест на COVID-19 и отказались его лечить. Позже ему сделали тест, который показал наличие в его организме антител.

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Шкляров — гражданин Беларуси и США. Он родился в Беларуси, несколько лет жил в США, его жена и ребенок — американские граждане. Госсекретарь США Майк Помпео призывал выпустить политтехнолога из Беларуси во время разговора с Александром Лукашенко.

Шклярова еще в июле в Беларуси обвинили в «организации беспорядков» в рамках дела оппозиционного политика Сергея Тихановского — незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, который сейчас находится под следствием. По версии силовиков, политтехнолог помогал Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты, однако политтехнолог отрицал все обвинения и заявлял, что его преследуют по политическим мотивам.