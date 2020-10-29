Макрон объявил о размещении до 7 тысяч солдат во Франции на фоне терактов

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о размещении по стране от 3 до 7 тысяч солдат в рамках антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»). Такое решение он принял на фоне нападений, случившихся сегодня в стране, передает BFMTV.

«Сегодня утром мы решили усилить бдительность по всей Франции, чтобы адаптироваться к террористической угрозе», — заявил Макрон.

Сам глава государства уже прилетел в Ниццу, где сегодня молодой мужчина убил трех человек близ церкви Нотрм-Дам. Президент назвал нападение «терактом исламистов». «Нас атакуют из-за из-за наших ценностей. […] В такие моменты мы должны объединиться и ни в чем не уступать духу раскола», — добавил президент.

Антитеррористическая операция Sentinelle непрерывно действует во Франции с 2015 года. Ее ввели после январских терактов в Charlie Hebdo и магазине Hyper Cacher. Тогда число военных, задействованных в операции превышало 10 тысяч. Потом их число снижалось, но после очередного теракта снова несколько увеличивалось.

Нападение в Ницце последовало за убийством французского учителя географии и истории, который в ходе занятий объяснял ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Это издание регулярно подвергается нападкам со стороны некоторых последователей ислама: пять лет назад в результате нападения вооруженных боевиков на редакцию погибли 12 человек.

Ряд лидеров мусульманских стран резко раскритиковали очередное появление карикатур на религиозных деятелей во французском журнале, а экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад, комментируя произошедшее во Франции, написал в своем твиттере, что мусульмане «имеют право наказать французов» за несправедливость в прошлом. После этого госсекретарь Франции по вопросам цифровых технологий потребовал от руководства Twitter заблокировать аккаунт политика.

В то же время глава министерства иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании, направил «послание мира мусульманскому миру». Он сказал, что Франция — «страна толерантности», а совсем не «презрения или отторжения». «Не слушайте те голоса, которые хотят разжечь недоверие. Не позволим завести нас в ловушку крайностей меньшинством манипуляторов», — заключил он.