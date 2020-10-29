Глава НКР: азербайджанская армия находится в пяти километрах от Шуши

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что подразделения вооруженных сил Азербайджана находятся в пяти километрах от второго по величине города Нагорного Карабаха Шуши. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Информационный центр при правительстве Армении также заявил, что в полдень Азербайджан обстрелял этот город. Шуши находится всего в 10 километрах от Степанакерта.

Карта: Анна Жаворонкова / «Новая»

В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщили, что азербайджанская армия «соблюдает режим гуманитарного прекращения огня и наносит адекватные удары только по огневым точкам противника» и что вооруженные силы Армении «подвергают артиллерийскому обстрелу территорию Геранбойского, Тертерского и Бардинского районов».

Ранее в Армении заявили, что получили от азербайджанской стороны тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе. Передача тел, по словам армянской стороны, происходила при посредничестве России.

В Баку также рапортовали, что два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана, однако в Армении назвали это «дезинформацией».

С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло уже более месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

Война унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.