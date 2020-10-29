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«Православная Чечня» губернатора Савченко: исследование «Новой газеты»

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№ 119 от 28 октября 2020

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СМИ: Беларусь закрыла на въезд все границы, кроме российской

Политика706

706
 

Белорусские власти закрыли на въезд границу с Литвой, сообщает портал Onliner со ссылкой на Госпогранкомитет республики.

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта. Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать», — заявили пограничники.

При попытке въехать в Беларусь из Латвии пограничники ссылаются на «просьбу» Беларуси закрыть границу, сообщает Onliner.

Как пишет «Еврорадио», люди также не могут вернуться или въехать в страну из Польши, Латвии и Украины. На пропускных пунктах стоят очереди.

обновлено

18:52 Пограничники начали пропускать через КПП только граждан Беларуси, въезжающих с территории Украины, сообщил экс-кандидат в президенты республики Сергей Черечень, находящийся на границе

19:11 Закрытие всех границ, кроме российской, подтверждает погранслужба. В комментарии РИА Новости пограничники сообщили, что делают исключения для дипломатов и водителей большегрузов

19:15 В комментарии Onliner погранкомитет сообщил, что международный аэропорт Минска функционирует без ограничений на въезд

Ранее 29 октября Лукашенко призывал закрыть границу, не превращая ее в железный занавес. «Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы много сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно», — сказал он.

Теги:
kn, лукашенко, граница, беларусь
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