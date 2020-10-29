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№ 119 от 28 октября 2020

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Евро достиг отметки в 93,4 рубля впервые с января 2016 года

Экономика104

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Евро днем 29 октября вырос к рублю до максимума с января 2016 года и достиг отметки в 93,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Фото: Скрин с сайта Московской биржи

Таким образом, курс евро поднялся на 1,04 рубля по сравнению с утренними значениями. Доллар 29 октября превысил 79,6 рублей — это новый рекорд за месяц.

Фото: Скрин с сайта Московской биржи

Рубль дешевеет к мировым валютам на фоне снижения цен на нефть, которые достигли минимума с июня — стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 по московскому времени составила 37,37 долларов за баррель, что на 1,23 доллара (или 3,20%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По данным аналитиков ITI Capital, на фондовые рынки и цены на нефть влияют в том числе новости о том, что власти Германии и Франции ввели ограничительные меры из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом. Также на рынки влияют приближающиеся выборы президента США, которые пройдут уже 3 ноября.

В Кремле ранее заявляли, что не беспокоятся из-за снижения курса рубля за последние три месяца и ожидают его восстановления. «Совсем недавнее и давнее прошлое нам показывает, что эта волатильность двухсторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, дальше наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В последние месяцы рубль продолжает дешеветь по отношению к американской и европейской валютам. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» ранее связывали резкое падение рубля с усилением геополитических рисков вокруг России, связанных с вовлеченностью страны в политический кризис в Беларуси и отравлением политика Алексея Навального.

Теги:
курс доллара, евро
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