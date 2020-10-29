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№ 119 от 28 октября 2020

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В пригороде Парижа задержали человека, планировавшего нападение у церкви. Обновлено

Общество319

319
 

В одном из пригородов Парижа полиция задержала мужчину, который планировал нападение возле церкви. Об этом в своем твиттере сообщила глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

обновление

18:30 Как уточняет France Bleu, оказалось, что это ложная тревога. Мужчину после допроса в полиции отпустили без предъявления обвинения.

«В Сатрувиле (департамент Ивлин) только что возле церкви задержали человека, который он хотел «сделать, как в Ницце». Стадное поведение террористов угрожает нашей стране в канун Дня Всех Святых, я призываю усилить безопасность церквей!», — написала она.

По данным Le Parisien, о намерениях задержанного правоохранителям сообщил его отец. Машину потенциального преступника обыскали саперы, однако взрывчатых веществ и других опасных предметов там не нашли. При задержании оружия у мужчины также не оказалось.

Сегодня во Франции произошло несколько нападений: в Ницце в результате атаки близ церкви Нотр-Дам погибли три человека, а в Авиньоне, на юго-востоке страны, еще один злоумышленник с ножом попытался напасть на полицейских, но его застрелили. Примерно в это же время в Саудовской Аравии мужчина ранил охранника консульства Франции; преступника задержали.

Теги:
sn, франция, париж, терроризм
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