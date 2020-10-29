Джереми Корбина временно исключили из партии из-за скандала вокруг антисемитизма 

Лейбористская партия приостановила членство бывшего лидера этого политического объединения Джереми Корбина из-за скандала вокруг антисемитизма. Об этом сообщает Sky News.

«В свете его сегодняшних комментариев и его неспособности впоследствии отказаться от них Лейбористская партия приостановила членство Джереми Корбина в партии до проведения расследования», — сообщил представитель лейбористов.

Ранее британская Комиссия по равенству и правам человека представила доклад, в котором утверждалось, что Лейбористская партия не смогла должным образом отреагировать на жалобы на антисемитизм, когда объединение возглавлял Корбин. Кроме того, партию обвинили в неспособности обеспечить надлежащую подготовку тех, кто занимается такими жалобами и преследовании тех, кто их подавал.

Нынешний лидер лейбористов Кир Стармер после публикации доклада извинился перед еврейской общиной, пообещал выполнить все рекомендации комиссии и заявил о грядущем «изменении культуры» в партии. А вот его предшественник —Джереми Корбин — назвал обвинения комиссии «преувеличенными оппонентами внутри и вне партии по политическим причинам». Это и послужило причиной отстранения.

Среди тех, кого ранее отстраняли от членства в партии по обвинению в антисемитизме были депутат Наз Шах, опубликовавшая в своем фейсбуке оскорбительный для Израиля пост, экс-мэр Лондона Кен Ливингстон, заявивший, что Гитлер в 1932 году планировал переселить евреев в Палестину и друг Корбина депутат Крис Уильямсон, поддержавший музыканта-антисемита.