Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года

Александра Добровинского — адвоката потерпевшей по «делу Михаила Ефремова» — лишили статуса на два года. Об этом «Новой газете» сообщили в Адвокатской палате (АП) Москвы.

«Могу подтвердить, что совет принял решение о прекращении статуса адвоката с запретом на допуск к квалификационному экзамену на два года», — сообщили «Новой» в АП Москвы.

ОБНОВЛЕНО 18:43 По данным источника «Новой газеты», АП Москвы лишила Добровинского адвокатского статуса большинством голосов при тайном голосовании. При этом представление Управления юстиции по г. Москве было отклонено, а представление Федеральной адвокатской палаты, указывающее на высказывания Добровинского, противоречащие кодексу адвокатской этики — удовлетворено. В течение двух лет, если решение не будет отменено судом, Добровинский не сможет вести уголовные дела, хотя может выступать представителем по гражданским делам, а затем сможет сдать экзамен на статус адвоката заново.

О том, что дисциплинарная комиссия Адвокатской палаты признала наличие состава нарушения в заявлениях Добровинского, ранее сообщал источник «Новой газеты». По решению комиссии, главное из допущенных адвокатом нарушений состояло в том, что он фактически раскрыл факт обращения к нему за юридической помощью самого актера Михаила Ефремова еще до потерпевших — это грубое нарушение адвокатской этики.

Возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Добровинского ранее предложил Минюст России. В ведомстве объяснили, что решение связано с поведением адвоката в ходе процесса по делу Ефремова.

Ранее адвокатского статуса лишили бывшего защитника Михаила Ефремова Эльмана Пашаева. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания подтвердила наличие дисциплинарного проступка.

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Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял курьер Сергей Захаров. Последний скончался в больнице. Сам актер жаловался на действия своего адвоката Пашаева и заявил, что тот его «подставил».

Суд изначально приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего, однако 22 октября Московский городской суд сократил срок актеру до 7 лет 6 месяцев колонии. В качестве смягчающего обстоятельства суд счел компенсацию Ефремовым морального вреда потерпевшей стороне.